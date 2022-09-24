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Китай назвал условие установления мира в Тайваньском проливе

МИД КНР: Тайваньский пролив обретет устойчивый мир после воссоединения острова с Китаем

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с Китаем. Такое заявление сделал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Только при условии национального воссоединения Тайваньский пролив обретет устойчивый мир», — подчеркнул он.

Политик также предупредил, что любая попытка вмешательства во внутренние дела КНР вызовет единогласный решительный протест со стороны китайского народа. «А любая попытка помешать великому делу национального воссоединения будет непременно раздроблена колесом истории», — добавил он.

Ранее Ван И заявил, что чем больше Тайвань настаивает на независимости, тем меньше вероятность мирного урегулирования. В августе министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

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Ксения Назарова
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