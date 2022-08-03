Тайвань обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем
Министерство обороны Тайваня обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. Об этом сообщается в Twitte-аккаунте ведомства.
В министерстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.
«Объявление КНР военно-воздушных учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что страна стремится решить проблему с проливом силой, а не мирными средствами», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что ведомство внимательно следит за деятельностью вокруг острова и в случае необходимости готово принять надлежащие меры реагирования.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью. Глава МИД посоветовал Соединенным Штатам не мечтать о том, чтобы помешать великому делу воссоединения Китая. Он добавил, что Пекин не оставит пространства для действий силам, которые выступают за независимость Тайваня.