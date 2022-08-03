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Тайвань обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем

Минобороны Тайваня: учения НОАК говорят о намерении Китая решить конфликт «силой»

Фото: Ann Wang / Reuters

Министерство обороны Тайваня обвинил Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. Об этом сообщается в Twitte-аккаунте ведомства.

В министерстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

«Объявление КНР военно-воздушных учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что страна стремится решить проблему с проливом силой, а не мирными средствами», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ведомство внимательно следит за деятельностью вокруг острова и в случае необходимости готово принять надлежащие меры реагирования.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью. Глава МИД посоветовал Соединенным Штатам не мечтать о том, чтобы помешать великому делу воссоединения Китая. Он добавил, что Пекин не оставит пространства для действий силам, которые выступают за независимость Тайваня.

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Марина Совина
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