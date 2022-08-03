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Воссоединение Китая с Тайванем назвали исторической неизбежностью

Глава МИД КНР Ван И: воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью
Ван И

Ван И. Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД посоветовал Соединенным Штатам не мечтать о том, чтобы помешать великому делу воссоединения Китая. Он добавил, что Пекин не оставит пространства для действий силам, которые выступают за независимость Тайваня.

По словам министра, независимо от того, в какой форме американская сторона потворствует «независимости» острова, эти усилия окажутся напрасными.

Ван И считает, что попытки использовать Тайвань для сдерживания развития КНР обречены на провал. Он потребовал, чтобы Вашингтон немедленно прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» для создания беспорядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Китай объявил о приостановке поставок песка на Тайвань, а также импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Причины временных ограничений не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Марина Совина
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