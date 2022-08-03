Китай приостановит поставки одного товара на Тайвань

Минкоммерции Китая сообщило о приостановке поставок песка на Тайвань с 3 августа

Китай со среды, 3 августа, приостановит поставки песка на Тайвань. О паузе в экспорте этого товара сообщает Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

Ранее глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг не исключил военных мер в отношении Тайваня, чтобы пресечь сепаратистские настроения. В то же время он подчеркнул, что Пекин сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем.