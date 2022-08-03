Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай приостановит поставки одного товара на Тайвань

Минкоммерции Китая сообщило о приостановке поставок песка на Тайвань с 3 августа

Китай со среды, 3 августа, приостановит поставки песка на Тайвань. О паузе в экспорте этого товара сообщает Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

Ранее глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг не исключил военных мер в отношении Тайваня, чтобы пресечь сепаратистские настроения. В то же время он подчеркнул, что Пекин сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США
Китай приостановит поставки одного товара на Тайвань
Аналитик спрогнозировал рост доллара
В Херсоне задержали экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины
МИД Китая заявил о серьезных последствиях для США после визита Пелоси на Тайвань
Раскрыт простой способ приготовления яйца без духовки и сковороды
Молдавия нашла альтернативу российскому газу
Стало известно о желании женатых мужчин зарабатывать больше холостяков
Пелоси встретится с главой крупнейшего производства полупроводников на Тайване
В США дом-гриб с соломенной крышей решили продать за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.