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Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня

Глава департамента МИД Фу Цонг не исключил военных мер Китая в отношении Тайваня

Фото: Aly Song / Reuters

Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, при этом ядерного оружия на повестке нет. Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, сообщает РИА Новости.

«Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал Фу Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО.

Он также пообещал «сильные контрмеры против США».

Ранее МИД Китая выразил протест послу США Николасу Бернсу после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Предположительно, 3 августа она посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь, американский спикер назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

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Марина Совина
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