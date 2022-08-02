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МИД Китая выразил протест послу США после визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест послу США Николасу Бернсу из-за визита Пелоси на Тайвань

Фото: Florence Lo / Reuters

МИД Китая выразил протест послу США Николасу Бернсу после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что заместитель главы ведомства Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке Бернса, «чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест» в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Предположительно, 3 августа она посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь, американский спикер назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

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Марина Совина
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