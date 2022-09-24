Китай назвал мешающий мирному урегулированию с Тайванем фактор

МИД Китая: стремление Тайваня к независимости уменьшает вероятность мирного урегулирования

Чем больше Тайвань настаивает на независимости, тем меньше вероятность мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

По его словам, стремление Тайваня к независимости уменьшает вероятность мирного урегулирования. «Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня», — назвал он мешающий разрешению конфликта фактор.

В августе министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

В Минобороны добавили, что ведомство внимательно следит за деятельностью вокруг острова и в случае необходимости готово принять надлежащие меры реагирования.