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Китай назвал мешающий мирному урегулированию с Тайванем фактор

МИД Китая: стремление Тайваня к независимости уменьшает вероятность мирного урегулирования

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Чем больше Тайвань настаивает на независимости, тем меньше вероятность мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

По его словам, стремление Тайваня к независимости уменьшает вероятность мирного урегулирования. «Мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня», — назвал он мешающий разрешению конфликта фактор.

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В августе министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

В Минобороны добавили, что ведомство внимательно следит за деятельностью вокруг острова и в случае необходимости готово принять надлежащие меры реагирования.

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Марина Совина
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