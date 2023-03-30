Президент Тайваня прибыла в США для переговоров по угрозе со стороны Китая

WSJ: президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла с визитом США из-за угроз со стороны КНР

Президент Тайваня Цай Инвэнь прибыла с неофициальным визитом США. В рамках поездки планируется встреча со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, основной темой переговоров станет угроза со стороны КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам официальных лиц США, Цай Инвэнь не будет встречаться с высокопоставленными членами администрации президента Джо Байдена из-за опасений неадекватной реакции Пекина.

27 марта экс-президент Тайваня Ма Инцзю стал первым из бывших и действующих тайваньских лидеров, посетивших материковый Китай после провозглашения коммунистической Китайской Народной Республики в 1949 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. «Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — сказал он.