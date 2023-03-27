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14:50, 27 марта 2023Мир

Тайваньский лидер впервые с 1949 года посетил коммунистический Китай

Экс-президент Ма Иннцзю стал первым лидером Тайваня, посетившим коммунистический Китай

Фото: Ma Ying-jeou's Office / Reuters

Экс-президент Тайваня Ма Иннцзю стал первым из бывших и действующих тайваньских лидеров, посетивших материковый Китай после провозглашения коммунистической Китайской Народной Республики в 1949 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам политика, занимавшего пост президента островного государства с 2008 по 2016 год и являющегося высокопоставленным членом Гоминьдана — главной оппозиционной партии Тайваня, он «очень счастлив совершить поездку в Китай», где пообщается со студентами и посетит могилы своих предков.

«Я также отправляю студентов тайваньских университетов на материк для участия в программах обмена», — сказал Ма, добавив, что такие шаги позволят улучшить отношения между двумя государствами по обе стороны пролива.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. «Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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