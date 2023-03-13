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05:48, 13 марта 2023Мир

Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем

Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР продвигать процесс воссоединения с Тайванем
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай наращивает военные расходы, чтобы вытеснить США из своих территориальных вод и проецировать силу за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Отношения Китая и США обострились из-за конкуренции в АТР и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем.

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны.

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Юлия Мискевич
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