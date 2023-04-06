Китай предупредил США о боевой готовности своей армии

МО Китая: ВС находятся в боевой готовности для защиты суверенитета в Тайваньском проливе

Минобороны КНР предупредило США о высокой боевой готовности народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты национального суверенитета в Тайваньском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

В оборонном ведомстве призвали американскую сторону прекратить любые контакты с Тайванем и «прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР».

В документе говорится, что НОАК будет выполнять свою миссию, поддерживая высокую степень боевой готовности для защиты территориальной целостности и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Китая потребовало от руководства США прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. «Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами», — заявили в министерстве.

