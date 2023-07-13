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11:55, 13 июля 2023Экономика

Россия и Китай резко нарастили объемы торговли

Товарооборот России и Китая увеличился на 40,6 процента в первой половине 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первой половины 2023 года объемы торговли России и Китая увеличились на 40,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 114,547 миллиарда долларов. О резком росте товарооборота свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В июне товарооборот двух стран превысил 20,8 миллиарда долларов. При этом увеличились объемы как китайского, так и российского экспорта. Москва нарастила его на 19,4 процента, до 62,26 миллиарда долларов, а Пекин — на 78,1 процента, до около 52,28 миллиарда долларов.

В то же время сократился товарооборот Китая с его главным торговым партнером — США. По сравнению с первым полугодием 2022-го этот показатель снизился на 14,5 процента, до 327,26 миллиарда долларов. За шесть месяцев Пекин экспортировал продукцию на 239,35 миллиарда долларов (минус 17,9 процента), а Вашингтон — на 87,91 миллиарда (минус 3,7 процента).

Товарооборот России и Китая стал активно расти с начала военного конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года этот показатель увеличился более чем на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил 73 миллиарда долларов.

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    Анатолий Акулов
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