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22:55, 9 мая 2023Экономика

Стало известно о резком росте товарооборота между Россией и Китаем

RT: товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 41 процент в 2023 году

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился более чем на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, в результате чего превысил 73 миллиарда долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что Москва в больших объемах реализует Пекину нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. А КНР продает РФ электронику, оборудование, бытовую технику, авто и ряд потребительских товаров.

Российские власти полагают, что в этом году объем взаимной торговли между странами преодолеет отметку 200 миллиардов долларов, а в перспективе достигнет 250 миллиардов долларов. При этом уже в настоящее время около 70 процентов расчетов РФ и КНР проводят в рублях и юанях.

Ранее сообщалось, что Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей через инвестиции. Для этого КНР инвестирует средства в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей.

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Екатерина Подвигина
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