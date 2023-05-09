Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей

«Ъ»: Китай решил завоевывать электромобильный рынок Европы через инвестиции

В 2022 году Китай заметно сократил объем прямых иностранных инвестиций. Это связано с тем, что зарубежные регуляторы стали активнее контролировать все, что касается попыток китайских компаний приобрести активы за рубежом. Однако в КНР нашли плюсы в этой ситуации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на докладе аналитических компаний Rhodium Group и Merics.

Так, Китай намерен завоевать европейский рынок электромобилей, который занимает второе место в мире после китайского. Для этого КНР инвестирует средства в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. Отмечается, что в автомобильный сектор Европы уже направлено 53 процента от общего объема инвестиций. С 2013 года в Китае не делали таких крупных вложений в одну сферу деятельности. При этом инвестиции в цепочки поставок рынка электромобилей по сравнению с 2016 годом выросли примерно в 40 раз — с 605 миллионов долларов до более чем 24 миллиардов долларов.

Авторы доклада отмечают, что интерес Китая к европейскому рынку электромобилей не случаен — здесь привлекательные государственные субсидии на закупки, одобренные в рамках более широкой программы зеленых мер для снижения выбросов углекислого газа автотранспортом.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) раскрыли нефтегазовым компаниям пять способов снизить выбросы на 60 процентов и поднять доходность.