Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:26, 9 мая 2023Экономика

Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей

«Ъ»: Китай решил завоевывать электромобильный рынок Европы через инвестиции

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В 2022 году Китай заметно сократил объем прямых иностранных инвестиций. Это связано с тем, что зарубежные регуляторы стали активнее контролировать все, что касается попыток китайских компаний приобрести активы за рубежом. Однако в КНР нашли плюсы в этой ситуации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на докладе аналитических компаний Rhodium Group и Merics.

Так, Китай намерен завоевать европейский рынок электромобилей, который занимает второе место в мире после китайского. Для этого КНР инвестирует средства в заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. Отмечается, что в автомобильный сектор Европы уже направлено 53 процента от общего объема инвестиций. С 2013 года в Китае не делали таких крупных вложений в одну сферу деятельности. При этом инвестиции в цепочки поставок рынка электромобилей по сравнению с 2016 годом выросли примерно в 40 раз — с 605 миллионов долларов до более чем 24 миллиардов долларов.

Авторы доклада отмечают, что интерес Китая к европейскому рынку электромобилей не случаен — здесь привлекательные государственные субсидии на закупки, одобренные в рамках более широкой программы зеленых мер для снижения выбросов углекислого газа автотранспортом.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) раскрыли нефтегазовым компаниям пять способов снизить выбросы на 60 процентов и поднять доходность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления МИД Украины об участии лидеров стран СНГ в параде
Белоруссия рассказала о действиях по противостоянию западным санкциям
В Белом доме рассказали об итогах Второй мировой войны
Иммунолог оценила состояние здоровья Романа Костомарова
Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей
Украине предсказали исключение из архитектуры безопасности в Европе
Британия и США захотели создать коалицию для восстановления Украины
Баскетболист ЦСКА Швед записал видеообращение после избиения
В США ответили на вопрос о помощи Украине словами про жвачку
Москвичи признались в любви к легендарной столичной пончиковой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.