Нефтегазовым компаниям раскрыли способы спасти планету и заработать

МЭА: 5 способов помогут нефтегазовым компаниям снизить выбросы на 60% и поднять доходность

У нефтегазовых компаний есть шанс сделать большой вклад в спасение планеты, что в будущем позволит им больше заработать. Пять способов, которые помогут сократить выбросы парниковых газов на производствах, раскрыли аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем докладе.

В первую очередь специалисты посоветовали наладить ликвидацию утечек метана, затем — отказаться от любого сжигания этого газа (кроме чрезвычайных и аварийных ситуаций). Также следует перевести все производство на максимально чистую электроэнергию, внедрить на всех предприятиях технологии по улавливанию и хранению углерода и чаще применять зеленый водород при обработке топлива.

Если все нефтегазовые компании будут следовать этим рекомендациям, выбросы парниковых газов в этой сфере удастся сократить на 60 процентов к 2050 году, спрогнозировали в МЭА. На реализацию таких планов уже к 2030 году потребуется потратить около 600 миллиардов долларов, однако в перспективе внедрение экологически чистых технологий и повышение энергоэффективности увеличит и доходность компаний, заверили эксперты.

Ранее МЭА раскрыло масштабы всемирного перехода на электрокары. По данным аналитиков, в 2022 году продажи электромобилей во всем мире выросли на 55 процентов по сравнению с 2021-м. Всего на дорогах по всей планете оказалось около 26 миллионов электрокаров — на 60 процентов больше, чем в 2021 году. По прогнозам МЭА, в 2023-м продажи таких машин продолжат расти и достигнут 14 миллионов единиц — почти каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим.