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20:17, 26 апреля 2023Среда обитания

Раскрыт масштаб всемирного перехода на электрокары

МЭА: в 2022 году продажи электромобилей во всем мире выросли на 55 процентов

Фото: Unsplash

По итогам 2022 года продажи электромобилей во всем мире выросли на 55 процентов по сравнению с 2021-м. Масштабы перехода человечества на экологичный транспорт раскрыло Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре.

За год в мире приобрели 10 миллионов машин на электродвигателях (учитывая гибриды). Всего на дорогах по всей планете оказалось около 26 миллионов электрокаров — на 60 процентов больше, чем в 2021 году. По прогнозам МЭА, в 2023-м продажи таких машин продолжат расти и достигнут 14 миллионов единиц — почти каждый пятый проданный в мире автомобиль будет электрическим.

Мировым лидером по продажам электромобилей оказался Китай — там, по данным МЭА, было реализовано 60 процентов всех новых машин такого типа. Также эксперты отметили взлет продаж электрокаров в Индии, Таиланде и Индонезии — в этих странах активность в данном сегменте выросла почти в три раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее глава МЭА Фатих Бирол спрогнозировал, что к 2030 году каждая вторая машина, проданная в Европе, США и Китае, будет электрической. В организации также добавили, что энергетический кризис может подтолкнуть к более быстрому развитию экологически чистых технологий в мире.

Нина Ташевская
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