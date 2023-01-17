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13:31, 17 января 2023Среда обитания

Названо положительное последствие мирового энергетического кризиса

Глава МЭА Бирол заявил, что энергетический кризис дал толчок к развитию чистой энергетики

Фото: Fabian Wiktor / Unsplash

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол назвал развитие безвредной для природы энергетики положительным последствием энергетического кризиса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

На Всемирном экономическом форуме глава МЭА отметил, что раньше мир не сталкивался с проблемами подобных масштабов. «В то же время он (кризис — прим. «Ленты.ру») дал большой толчок развитию чистой энергетики», — заявил Бирол.

По словам Бирола, до этого использование возобновляемых источников энергии объясняли заботой о планете, однако теперь важным аспектом стала энергетическая безопасность. Глава МЭА также уточнил, что в мире растет количество электромобилей — в 2030 году каждая вторая машина, проданная в Европе, США и Китае, будет электрической.

Ранее в МЭА заявили, что мир стоит на пороге новой индустриальной эры массового развития и популяризации экологически чистых технологий в энергетике. При этом агентство отметило потенциальные препятствия для осуществления энергоперехода, и главное из них — доминирование определенных стран и регионов в цепочках поставок.

Нина Ташевская
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