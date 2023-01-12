Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:24, 12 января 2023Экономика

Миру предсказали новую индустриальную эру чистых технологий

МЭА: глобальный рынок экотехнологий в энергетике будет стоить $650 млрд к 2030 году

Фото: Henry Romero / Reuters

Мир стоит на пороге новой индустриальной эры массового развития и популяризации экологически чистых технологий в энергетике, предсказано в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость этого глобального рынка к 2030 году оценивается в 650 миллиардов долларов, что в три раза превышает сегодняшний уровень.

Для увеличения производства оборудования для экологичной генерации и развития рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) все страны должны выполнять взятые на себя обязательства по энергопереходу и защите окружающей среды, на что потребуется серьезная политическая воля и крупные финансовые вложения. Благодаря этим усилиям количество рабочих мест, связанных с производством экологически чистой энергии, увеличится с нынешних 6 миллионов до почти 14 миллионов во всем мире к концу десятилетия. После 2030 года ожидается дальнейший быстрый рост промышленных мощностей и уровня занятости в отрасли.

При этом агентство отмечает и потенциальные препятствия для осуществления энергоперехода, и главная из них — доминирование определенных стран и регионов в цепочках поставок. Так, в производстве аккумуляторов, солнечных панелей, ветряных генераторов и других экотехнологий на три страны приходится 70 процентов мировых мощностей, а наибольшим потенциалом обладает Китай.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Такая же проблема наблюдается и с добычей полезных ископаемых. Например, на Демократическую Республику Конго приходится 70 процентов мирового производства кобальта, а на Австралию, Чили и Китай — более 90 процентов мирового производства лития. «Как мы видели на примере зависимости Европы от российского газа, когда вы слишком сильно зависите от одной компании, одной страны или одного торгового маршрута, вы рискуете заплатить высокую цену в случае перебоев», — заявил глава МЭА Фатих Бироль. Он призвал к росту диверсификации при производстве чистых технологий.

Еще 16 декабря МЭА констатировало, что в 2022 году мировое потребление угля вырастет до рекордно высокого уровня и останется на таком же уровне в ближайшие несколько лет, если не будут предприняты более активные усилия для перехода к низкоуглеродной экономике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Оценено будущее российского автомобильного рынка
Жительница Подмосковья завещала внучке квартиру вместе с сыном-алкоголиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.