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14:01, 5 декабря 2023Экономика

Прогноз по состоянию китайской экономики ухудшили

Рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по Китаю до негативного

Фото: Unsplash

Растущий госдолг Китая и вызывающее тревогу состояние его экономики привели к пересмотру ожиданий по китайским суверенным облигациям. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг КНР на уровне А1, но понизило прогноз со «стабильного» на «негативный».

Такое решение означает, что аналитики видят более вероятным сценарием проблемы у местных и региональных администраций и государственных предприятий, из-за которых тем придется обращаться за помощью к правительству. Также в Moody's указывают на увеличение рисков для среднесрочных темпов роста.

Аналитики агентства ожидают, что в 2024 и 2025 годах рост ВВП Китая составит 4 процента, а в период с 2026-го по 2030-й — в среднем 3,8 процента. В отчете отмечается, что у Пекина есть ресурсы для выхода из трудной ситуации, но поддерживать стабильность финансового рынка, так чтобы одновременно избежать недобросовестного поведения и ограничить бюджетные расходы, очень сложно.

Минфин КНР заявил о разочаровании в связи с решением Moody's, указав, что экономика страны сохранит «положительную тенденцию». Опасения аналитиков китайские чиновники называют излишними, а спад на рынке недвижимости — контролируемым.

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Иностранные СМИ с конца лета сообщают об ужесточении информационной политики в Китае. Речь идет о запрете для аналитиков и сотрудников финансовых организаций рассуждать о проблемах в экономике и давать комментарии с негативным уклоном.

В частности, в конце ноября стало известно, что такую внутреннюю директиву выпустил один из крупнейших инвестиционных банков Китая, China International Capital Corporation.

Под запретом такие темы, как дефляция, безработица, отток капитала и падение цен на продукцию производителей. На фоне дефицита информации о ситуации в экономике инвесторы выводят средства из страны. Чистая продажа китайских акций иностранцами продолжается четыре месяца подряд, что стало рекордом по продолжительности.

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      Платон Щукин
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