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16:35, 1 декабря 2023Экономика

Иностранцы устроили рекордную распродажу китайских акций

Bloomberg: распродажа китайских акций иностранцами стала самой долгой в истории

Фото: Thomas Peter / Reuters

Распродажа акций китайских компаний, которую устроили иностранные инвесторы, продолжается четыре месяца подряд, что уже стало самым продолжительным подобным периодом в истории. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg.

Серьезные проблемы, которые испытывает экономика КНР, переносятся на фондовый рынок. В ноябре китайский индекс CSI 300 упал на 2,1 процента, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов. В общей сложности иностранцы скинули акций на 1,8 миллиарда юаней (252 миллиона долларов) в чистом выражении.

Последние данные китайской статистики вновь разочаровали инвесторов, поэтому продажи могут продолжиться. Так, на закрытии 1 декабря CSI 300 потерял 0,38 процента.

При этом индекс MSCI All-Country World Index, отражающий настроение инвесторов на крупнейших мировых рынках, в ноябре вырос почти на девять процентов. Такая динамика связана с ожиданиями пересмотра политики Федеральной резервной системы (США), которая на фоне последних данных по инфляции может завершить цикл повышения процентных ставок. Таким образом китайский рынок находится в противофазе по отношению к мировым настроениям.

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Начало чистых продаж акций китайских компаний, то есть вывода средств из страны, совпало по времени с усилением борьбы Пекина против негативной информации относительно положения дел в национальной экономике. В августе иностранные инвесторы начали жаловаться, что местные аналитики отказываются говорить с ними или же цитируют официальные сообщения. В свою очередь другие источники указывали, что Народный банк Китая запретил говорить о дефляции, оттока капитала и падения цен на продукцию производителей.

В ноябре, как следует из сообщений СМИ, ситуация с открытостью усугубилась. Так, один из крупнейших инвестиционных банков Китая China International Capital Corporation запретил аналитикам публиковать негативные комментарии о состоянии китайской экономики, а также призвал не носить предметы роскоши и не раскрывать свою зарплату малознакомым третьим лицам.

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      Платон Щукин
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