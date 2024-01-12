Внешняя торговля Китая резко снизилась

Таможня Китая сообщила о падении внешней торговли страны в 2023 году на 5 %

По итогам 2023 года внешняя торговля Китая сократилась на пять процентов по сравнению с 2022-м. Импорт упал на 5,5 процента, а экспорт — на 4,6 процента, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, на которые ссылается РИА Новости.

В абсолютном значении объем внешней торговли достиг 5,93 триллиона долларов. Отдельно в декабре он составил 532 миллиарда, что на 1,4 процента больше, чем годом ранее. Экспорт вырос до 303,6 миллиарда (плюс 2,3 процента), импорт — до 228,2 миллиарда долларов (плюс 0,2 процента).

Лидерами по внешней торговле с Китаем по-прежнему остаются страны АСЕАН, Евросоюз и США с результатом 911,71 миллиарда долларов, 782,98 миллиарда и 664,45 миллиарда соответственно. На Латинскую Америку приходится 489 миллиардов долларов, а на Африку — 282 миллиарда.

Товарооборот с Россией достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов. Экспорт вырос почти в полтора раза, до 110,97 миллиарда долларов, а импорт, в который в основном входят сырьевые товары, — на 12,7 процента, до 129,14 миллиарда.

В конце года вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что к 2030 году странам по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов. По его мнению, для этого у Пекина и Москвы есть все возможности.

Падение внешней торговли Китая в 2023 году стало полной неожиданностью для аналитиков, поскольку год назад, напротив, ожидался резкий рост в связи с отказом от политики локдаунов. Тем не менее со второго квартала страна столкнулась с резким сокращением спроса на свои товары, что стало одной из основных причин падения инвестиций.