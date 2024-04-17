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08:41, 17 апреля 2024Экономика

Новые крупные банки Китая отказались принимать платежи из России

«Известия»: четыре крупных банка Китая отказались принимать платежи из России

Фото: China Daily / Reuters

Сразу четыре крупных банка Китая в последнее время отказались принимать платежи из России в связи с угрозой вторичных санкций США. Источник «Известий» рассказал, что новыми участниками списка стали крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

Ужесточения появились в конце марта. В тот момент ситуация с платежами в целом резко ухудшилась, потому что возвращаться стали порядка 80 процентов трансакций. Генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин отметил, что особенно усложнились расчеты за промышленные товары, потребительские продукты пострадали в меньшей степени.

Собеседник издания подчеркнул, что в апреле доставлять оборудование из Китая стало очень сложно и в мае никаких изменений не предвидится.

В свою очередь коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский предупредил, что примеру крупных банков начали следовать более мелкие организации, которые ранее были более лояльны к платежам из России. Особая сложность возникает в отсутствии определенности. Платеж может долго висеть необработанным, а потом отклоняется без объяснения причин, и приходится начинать все заново.

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Гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин указал, что дружба Китая с Россией не означает, что китайские банки намерены отказываться от сотрудничества с западными. Из-за этого российским компаниям приходится проводить расчеты через третьи страны и платежных агентов. Схема устроена так: сначала рубли идут в дружественное государство, а оттуда уже юани направляются китайской компании.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заметил, что проблема приобретает все больший масштаб, потому что постоянное расширение санкций заставляет многих контрагентов заранее усиливать комплаенс или на всякий случай полностью обрывать работу с Россией.

Ранее сообщалось, что США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов. Они начали отслеживать корреспондентские счета российских банков за рубежом и персонально предупреждать топ-менеджмент иностранных финансовых организаций об угрозе санкций.

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      Платон Щукин
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