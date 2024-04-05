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09:14, 5 апреля 2024Экономика

США начали охоту на счета российских банков за рубежом

«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В последнее время США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов, перейдя к отслеживанию корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту иностранных финансовых организаций. Об этом со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании и источник в банке из топ-10 пишут «Ведомости».

Точечная борьба начала приносить успех — средний срок жизни новых корреспондентских счетов сократился до полугода. В первую очередь американцы интересуются банками из Турции, Китая, ОАЭ, Катара и государств-участников СНГ, то есть стран, которые Россия активно использует для обхода санкций.

Представитель Минфина США подтвердил, что официальные лица страны проводят беседы с государственным и частным сектором иностранных государств, в которых предупреждают о рисках ведения бизнеса с подсанкционными российскими банками. В том числе разговор заходит о перспективах сотрудничества с платежной системой «Мир».

Опрошенные изданием эксперты подтвердили рост давления США на иностранные банки. Такие действия стали возможны после того, как в конце декабря прошлого года Минфин США получил право вводить санкций против банков третьих стран за помощь России в обходе санкций и содействие в поставках материалов и оборудования военно-промышленному комплексу.

Нарушителям грозит закрытие корреспондентских счетов в американских банках и замораживание активов на них. Нежелающие исполнять эти требования финансовые организации могут добровольно разорвать отношения с американскими банками и вывести активы, но такие действия практически блокируют продолжение обычной работы.

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Отдельные банки готовы открывать счета российским лицам, но их недостаточно, из-за чего там скапливаются большие очереди. Работа в местных валютах, движение которой не могут отслеживать США, помогает ненадолго. Американцы отслеживают обороты финансовых организаций и, если видят резкий рост, встречаются с их руководством для беседы.

Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев подтвердил, что у США достаточно развитый аппарат и есть ресурсы для отслеживания трансакций. Они в состоянии через вторичные признаки и работу с лояльными организациями выявить подозрительную активность любого иностранного банка и надавить на него. Партнер BKHK law firm Роман Хаминский усомнился, что существует системное решение проблемы международных расчетов для России. Для него необходимо менять всю мировую финансовую систему, что и нереалистично, и невыгодно основным участникам товарно-денежных отношений.

Одним из последних результатов давления стал отказ стран ЕАЭСКиргизии и Армении — от обслуживания карт платежной системы «Мир». В Кремле объяснили их решение беспрецедентным давлением со стороны США. В то же время Россия пытается выработать алгоритмы, которые позволят продолжить работу.

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      Платон Щукин
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