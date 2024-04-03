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15:08, 3 апреля 2024Экономика

В Казахстане объяснили ситуацию с отказом от обслуживания карт «Мир»

ЦБ Казахстана заявил, что банки сами принимают решения о работе с картами «Мир»

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Банки в Казахстане сами принимают решения об участии в той или иной платежной системе, просчитывая потенциальные выгоды и риски, заявили РИА Новости в Нацбанке страны, комментируя ситуацию с отказом кредитных организаций от обслуживания российских карт системы «Мир».

В регуляторе указали, что казахстанским банкам не давали таких рекомендаций, поскольку «банк первого уровня не вмешивается в операционную систему банков второго уровня».

Ранее в одном из крупнейших в Казахстане по размеру капитала банков Halyk Bank подтвердили, что обслуживание карт российской платежной системы было прекращено еще в конце февраля из-за санкций США.

От работы с картами «Мир» отказались в большинстве банков Казахстана, выяснили журналисты информагентств. Систему также не обслуживают в Народном банке, «Форте», Нурбанке, пишет «Интерфакс», в материале которого уточняется, что в банкоматах некоторых организаций картами «Мир» еще можно пользоваться, но снятие средств доступно только в местной валюте тенге.

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      Дмитрий Воронин
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