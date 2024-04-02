Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживание карт «Мир»

Казахстанский Halyk Bank сообщил об остановке обслуживания карт «Мир» с февраля

Один из крупнейших в Казахстане по размеру капитала Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» еще в конце февраля. Об этом со ссылкой на сотрудника кол-центра организации сообщает ТАСС.

По его словам, последнее изменение по этому вопросу было 27 февраля, после чего уточнений не было. Причины ограничений представитель банка не уточнил.

Ранее во вторник, 2 апреля, стало известно, что оператор национальной платежной системы «Элкарт» в Киргизии с 5 апреля прекращает поддержку карт «Мир». Поводом для такого решения стала угроза вторичных санкций Минфина США.

А с 30 марта карты «Мир» из-за санкций практически перестали работать в Армении. НСПК получила соответствующее уведомление от армянской платежной системы АрКа. Исключением остается только «ВТБ Армения».

В Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе платежной системы «Мир», указывают, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, повлиять на политику финорганизаций возможности нет.