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01:01, 30 марта 2024Экономика

Карты «Мир» массово перестали работать в Армении

В большинстве банков Армении перестали работать карты «Мир» с 30 марта

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

Карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта перестали работать в большинстве банков Армении. Об этом пишет РБК.

Исключением стал только «ВТБ Армения». В настоящее время в стране работает 53 отделения банка, а также более 190 банкоматов. Держателям карт доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке, отмечает издание.

19 марта Национальная система платежных карт (НСПК) в РФ получила уведомление, что участники платежной системы страны АрКа с 30 марта прекратят обслуживать карты «Мир». Для пользователей таких карт стала недоступна и безналичная оплата в POS-терминалах, и снятие наличных в банкоматах. Как сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере Армении, такое решение принято из-за угрозы попасть под вторичные санкции Минфина США.

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      Марина Совина
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