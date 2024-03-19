В Армении официально заявили об отказе обслуживать карты «Мир»

Банки Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) в РФ получила из Армении официальное уведомление о том, что банки — участники платежной системы страны АрКа с 30 марта прекратят обслуживать карты «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

В союзе банков Армении подтвердили, что решение принято из-за опасений вторичных санкций США, пишет Sputnik. Уточняется, что «ВТБ Армения» продолжит работу с российской платежной системой.

Сообщения с указанием той же даты вступления в силу отказа от обслуживания карт «Мир» появились ранее 19 марта. Комментируя их, в ЦБ Армении заявили, что коммерческие банки страны с учетом всех рисков сами решают, с какими платежными системами им сотрудничать. При этом источник агентства связывал указанные изменения именно с решением регулятора.