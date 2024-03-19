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15:35, 19 марта 2024Экономика

ЦБ Армении прокомментировал ситуацию с картами «Мир» в стране

ЦБ Армении заявил, что банки в стране сами решают, обслуживать ли карты «Мир»

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Коммерческие банки Армении сами решают, с какими платежными системами им сотрудничать, делая это в том числе с учетом рисков, связанных с санкциями, заявили в ЦБ страны, на который ссылается ТАСС.

Так регулятор прокомментировал новость о том, что с конца марта осуществить операции с картами российской платежной системы «Мир» в большинстве банков Армении станет невозможно.

Центробанк призвал кредитные организации надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения ситуации с условиями их обслуживания. Источник агентства ранее связывал указанные изменения именно с решением ЦБ, продиктованным опасениями вторичных санкций США.

В российской Национальной системе платежных карт (НСПК) также уточнили, что «решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно».

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      Дмитрий Воронин
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