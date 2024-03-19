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10:13, 19 марта 2024Экономика

В РФ отреагировали на сообщения о скором прекращении приема карт «Мир» в Армении

НСПК: платежная система «Мир» не ограничивает взаимодействие с банками Армении

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Российская платежная система «Мир» со своей стороны не ограничивает работу с банками Армении. В то же время решение о возможном прекращении приема подобных карт финансовые организации других стран принимают самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

В НСПК подчеркнули, что не прекращают взаимодействовать с иностранными банками, включая армянские. При этом в организации уточнили, что не могут повлиять на решение отдельно взятых зарубежных финансовых организаций прекратить прием карт «Мир». «Решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — резюмировали в НСПК.

О скором прекращении приема карт «Мир» в большинстве армянских банков ранее сообщило издание РБК со ссылкой на заявление представителей «ВТБ Армения» (входит в структуру российского ВТБ). Уточнялось, что после 30 марта 2024 года осуществить операции с этими картами в ряде армянских банков станет невозможно.

При этом сама «дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами. Ее клиентам продолжат быть доступными основные операции с картами «Мир». Речь идет в том числе о снятии наличных в банкоматах этой финансовой организации, онлайн-покупках и оплату услуг в онлайн-банке. В то же время клиентам ряда других банков республики станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах.

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      Анатолий Акулов
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