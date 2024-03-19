Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:07, 19 марта 2024Экономика

Названа главная причина скорого прекращения приема карт «Мир» в Армении

ТАСС: ЦБ Армении запретил с 29 марта прием карт «Мир» из-за риска санкций США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Руководство Центробанка (ЦБ) Армении запретило с 29 марта 2024 года обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за угрозы попасть под вторичные санкции Минфина США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в банковской сфере республики.

Как уточнил собеседник агентства, без введения этого запрета местный процессинговый центр ArCa лишился бы возможности взаимодействовать с международными картами Visa и Mastercard. Владельцы этих международных платежных систем отказываются работать с ArCa, если та продолжит одновременно обслуживать карты «Мир», оператор которых — Национальная система платежных карт (НСПК) — находится под санкциями США.

По словам источника, на этом фоне у руководства ЦБ Армении не оставалось других вариантов, кроме как запретить местным финансовым организациям принимать и обслуживать карты «Мир». «Поэтому других вариантов не остается, а то наша страна останется без международных карт», — пояснил собеседник.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?
17 января 2024

Он также добавил, что регулятор Армении представляет этот процесс как самостоятельное решение частных банков. Это необходимо для того, чтобы «не обижать российскую сторону». При этом в местном ЦБ, как уточняет ТАСС, пока не предоставили никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее о решении большинства банков Армении запретить прием карт «Мир» сообщило издание РБК со ссылкой на заявление местной финансовой организации «ВТБ Армения». В структуре российского ВТБ уточнили, что запрет вступит в силу 30 марта 2024 года. Там подчеркнули, что с этой даты клиентам ряда армянских банков станет недоступен ряд операций с использованием российских карт. Речь идет о безналичной оплате в POS-терминалах и снятии наличных в банкоматах.

В свою очередь, в самом НСПК отметили, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, повлиять на политику армянских финорганизаций у оператора возможности нет. В то же время в операторе карт «Мир» заверили, что с его стороны не было введено никаких ограничений на взаимодействие с банками Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Разрыв отношений с Россией назвали мечтой президента Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше