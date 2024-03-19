Названа главная причина скорого прекращения приема карт «Мир» в Армении

ТАСС: ЦБ Армении запретил с 29 марта прием карт «Мир» из-за риска санкций США

Руководство Центробанка (ЦБ) Армении запретило с 29 марта 2024 года обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за угрозы попасть под вторичные санкции Минфина США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в банковской сфере республики.

Как уточнил собеседник агентства, без введения этого запрета местный процессинговый центр ArCa лишился бы возможности взаимодействовать с международными картами Visa и Mastercard. Владельцы этих международных платежных систем отказываются работать с ArCa, если та продолжит одновременно обслуживать карты «Мир», оператор которых — Национальная система платежных карт (НСПК) — находится под санкциями США.

По словам источника, на этом фоне у руководства ЦБ Армении не оставалось других вариантов, кроме как запретить местным финансовым организациям принимать и обслуживать карты «Мир». «Поэтому других вариантов не остается, а то наша страна останется без международных карт», — пояснил собеседник.

Он также добавил, что регулятор Армении представляет этот процесс как самостоятельное решение частных банков. Это необходимо для того, чтобы «не обижать российскую сторону». При этом в местном ЦБ, как уточняет ТАСС, пока не предоставили никаких комментариев по данному вопросу.

Ранее о решении большинства банков Армении запретить прием карт «Мир» сообщило издание РБК со ссылкой на заявление местной финансовой организации «ВТБ Армения». В структуре российского ВТБ уточнили, что запрет вступит в силу 30 марта 2024 года. Там подчеркнули, что с этой даты клиентам ряда армянских банков станет недоступен ряд операций с использованием российских карт. Речь идет о безналичной оплате в POS-терминалах и снятии наличных в банкоматах.

В свою очередь, в самом НСПК отметили, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, повлиять на политику армянских финорганизаций у оператора возможности нет. В то же время в операторе карт «Мир» заверили, что с его стороны не было введено никаких ограничений на взаимодействие с банками Армении.