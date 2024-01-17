«Ъ»: турецкие банки стали отказываться работать с российскими под давлением США

Турецкие банки стали отказываться от сотрудничества с российскими финансовыми организациями. Среди основных участников расчетов с РФ до недавнего времени были Nurol Bank и Emlak Bank. Эксперты утверждают, что трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако ситуация резко усугубилась в конце декабря 2023 года. Одной из главных причин стало растущее давление со стороны министерства финансов и властей США, представители которых предупредили ряд зарубежных банков о риске попадания под вторичные санкции из-за сотрудничества с Россией.

Турецкие банки начали отказываться от работы с Россией из опасения санкций США

Это касается внешней торговли. Пока речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. К простым россиянам, их счетам в турецких банках и покупкам с турецких карт это не относится.

Одной из главных причин массового отказа турецких банков от сотрудничества с российскими финансовыми организациями стал риск попадания под вторичные санкции Минфина США. При этом утверждается, что риски разрыва отношений не затрагивают, например, дочерние иностранные банки в России — для подобных организаций в Турции сделали исключение.

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

До недавнего времени российские банки могли открывать в средиземноморской стране корреспондентские счета в различных валютах, включая лиры, доллары и другие. Однако в последнее время им стали отказывать в подобного рода услугах. На этом фоне возникли проблемы в торговых отношениях. В частности, трудности начали возникать с денежными переводами между компаниями двух стран. В результате с начала 2024 года турецким экспортерам стало гораздо сложнее получать платежи от российских контрагентов.

Поводом для фактической приостановки денежных переводов стало опубликованное 22 декабря 2023 года постановление структуры американского Минфина, которое, как утверждают эксперты, «имеет очень широкие формулировки» и фактически запрещает иностранным организациям оказывать посреднические услуги во всех сделках за исключением соглашений, касающихся поставок продуктов питания и медикаментов.

Турция пообещала нормализовать ситуацию с денежными переводами из России

На фоне общей обеспокоенности турецких экспортеров усугублением ситуации с денежными переводами из России власти средиземноморской страны пообещали нормализовать систему платежей из РФ.

Подвижки в этом вопросе наметились после встречи местных бизнесменов с председателем Ассамблеи экспортеров Турции Мустафой Гюльтепе. После деловых обсуждений представитель компании, занимающейся поставками косметической и бытовой продукции на российский рынок, заявил, что ситуация с налаживанием системы платежей из РФ «должна нормализоваться в ближайшие дни».

В других странах банки ужесточили проверки в отношении российских клиентов

Турецкие банки не стали единственными, которые ужесточили взаимоотношения с российскими клиентами и финансовыми организациями в ответ на угрозы Минфина США. На фоне риска попадания под вторичные санкции ужесточили комплексные проверки российских клиентов и китайские государственные банки.

Утверждалось, что пересмотр политики в отношении РФ затронул как минимум две финансовые организации КНР. Как уточнялось, представители этих банков намерены разорвать все связи с клиентами из санкционного списка. Кроме того, эти госструктуры пообещали приостановить оказание всех видов банковских услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любых других валютах.

В то же время неназванные госбанки КНР также пообещали ужесточить комплексные проверки всех своих клиентов на предмет связей с Россией. При этом речь идет не только о выходцах из РФ, но и компаниях, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны. При помощи такой стратегии китайские банки хотят обезопасить себя от любых рисков попадания под вторичные санкции США, власти которых не первый год упрекают КНР в оказании военной и финансовой помощи России после начала боевых действий на Украине.

Эксперты указывают на то, что за счет ужесточения проверок российских клиентов китайские банки хотят продемонстрировать Вашингтону, что они не хотят ухудшения отношений с США. Несмотря на это, как утверждается, Китай продолжает наращивать товарооборот с Россией в отраслях, не затронутых западными санкциями.

Ситуация с налаживанием системы платежей из России в Турцию должна нормализоваться в ближайшие дни представитель турецкой компании

Еще одной страной, крупные банки которой ужесточили проверки в отношении российских клиентов, стал Кипр, до недавнего времени пользующийся большой популярностью у граждан РФ для размещения активов и денежных средств. В начале апреля 2023 года крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал уведомлять российских клиентов о скором закрытии их счетов. В банке объяснили решение тем, что такие корсчета не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». При этом в качестве дополнительных причин представители финансовой организации назвали наличие у клиента налогового резидентства РФ и непродолжительное время проживания на Кипре.

В начале декабря 2023 года власти островного государства предписали местным банками прекратить проведение рублевых операций с российскими клиентами и ограничить любые финансовые отношения с ними. Как отмечалось, такой шаг стал ответом на результаты международного расследования 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций.