В России возникли проблемы с переводами в Турцию

РИА Новости: с начала года возникли проблемы с переводами из России в Турцию

Проблемы с финансовыми операциями между российскими компаниями и турецкими экспортерами вновь возникли с начала 2024 года, отчасти они связаны с санкционным давлением западных стран. Об этом со ссылкой на источник в одном из турецких госбанков сообщает РИА Новости.

До этого о подобной проблеме сообщало местное издание Ekonomim. По его сведениям, с 1 января денежные переводы почти остановились, так что экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией.

Собеседник российского агентства указал, что проблемы возникали в начале прошлого года и в летние месяцы, но вопросы удавалось решить. По его словам, механизм взаимодействия нельзя просто так взять и остановить, какой-то выход найти удастся.

В первую очередь сложности возникают из-за проверок на предмет помощи России в обходе западных санкций. Турция имеет особую позицию по ограничительным мерам, однако, как ранее заявил главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч, объездной дорогой республика не является.

Ранее сообщалось, что государственные банки Китая начали с нового года пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В частности, они отказываются от предоставления любых услуг российской военной промышленности, причем не только в долларах, но и в любой другой валюте.