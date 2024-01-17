В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России

В Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни

Экспортерам в Турции обещают нормализовать ситуацию с денежными переводами из России в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из фирм страны.

По словам бизнесмена, по итогам встречи с главой Ассамблеи экспортеров Турции стало известно, что полностью решить вопрос с почти прекратившимися платежами планируется «после января». Источник агентства отметил, что банковскому сектору Турции не поступало каких-либо доказательств того, что в стране содействуют обходу антироссийских санкций.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. В банковской сфере страны связали указанные проблемы с мерами властей США, которые грозят вторичными санкциями финансовым организациям, «поддерживающим военные усилия России».

