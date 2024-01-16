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17:17, 16 января 2024Экономика

Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

ТАСС: перебои с переводами между Россией и Турцией связаны с угрозой санкций США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проблемы с денежными переводами между РФ и Турцией связаны с мерами властей США, угрожающими вторичными санкциями финансовым организациям, которые «поддерживают военные усилия России». Причину ТАСС назвал источник в турецкой банковской сфере.

Опубликованное 22 декабря 2023 года постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов», говорится в материале. В связи с тем, что банки ожидают дополнительных разъяснений ситуации, и происходят перебои в расчетах между Россией и Турцией.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли.

По данным Bloomberg, не менее двух госбанков в Китае под влиянием новых шагов властей США изучают сейчас свой бизнес, сосредоточив внимание на трансграничных сделках с россиянами и планируя прекратить предоставление каких-либо финансовых услуг военной промышленности страны. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, речь идет о «весьма чувствительной сфере и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать».

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      Дмитрий Воронин
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