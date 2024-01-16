Кремль отреагировал на сообщения о проверках банками Китая их бизнеса с Россией

Песков о якобы идущих в Китае проверках бизнеса РФ: весьма чувствительная сфера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что как минимум два китайских госбанка якобы ведут проверки их российского бизнеса на фоне угроз вторичных санкций США, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, речь идет о «весьма чувствительной сфере и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать».

«Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие в торгово-экономической деятельности, во внешнеэкономической деятельности, поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы», — прокомментировал Песков.

Согласно данным Bloomberg, неназванные финорганизации в Китае изучают свой бизнес, сосредоточив внимание на трансграничных сделках, а по итогам проверок собираются разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российской военной промышленности.

В конце декабря 2023 года стало известно, что американские власти пригрозили вторичными санкциями иностранным финансовым институтам, которые будут поддерживать российский ВПК. Указ, регламентирующий такие возможности, подписал президент США Джо Байден.