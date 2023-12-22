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14:50, 22 декабря 2023Экономика

США пригрозили банкам Европы отключением от системы за помощь России

В США пригрозили отключать банки от финансовой системы за несоблюдение санкций

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти США пригрозили европейским банкам отключением от финансовой системы, если те не будут соблюдать санкции против России. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Financial Tiimes.

Поправки, которые президент США Джо Байден собирается подписать 22 декабря, позволят администрации вводить вторичные санкции против бизнеса. Надзорные органы получат возможность вносить в черный список иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Несмотря на то, что многие международные банки перестали вести бизнес напрямую с Россией, они нередко выступают в качестве банков-корреспондентов для финансовых учреждений в третьих странах, которые не разорвали связи с Москвой. . Американский Минфин будет преследовать организации, которые помогают торговле полупроводниками, станками, химическими прекурсорами, шарикоподшипниками и оптическими системами.

«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы гарантировать, что они не являются сознательными или невольными помощниками в обходе и уклонении от уплаты налогов», — цитирует министра финансов США Джанет Йеллен Bloomberg.

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Президент США Джо Байден также подпишет 22 декабря указ о запрете на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами РФ. По словам представителя Белого дома, аналогичные ограничения намерены ввести и власти Евросоюза (ЕС).

Евросоюзе уже признал обход антироссийских санкций уголовным преступление. Речь в том числе идет о ведении сделок с находящимися под ограничениями государствами или организациями, предоставлении им финансовых услуг или осуществление ограниченной или запрещенной финансовой деятельности.

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      Вячеслав Агапов
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