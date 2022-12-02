ЕК утвердила предложение об уголовном наказании за обход санкций

ЕК утвердила предложение о включении обхода санкций в список угловных преступлений

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <...> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — сказано в сообщении.

В ЕК добавили, что предлагаемая директива сможет закрыть имеющиеся правовые лазейки. Также ведомство предложило определить общие стандарты наказаний за нарушение антироссийских санкций.

Жесткость меры пресечения будет зависеть от нарушения. Например, для отдельных лиц ЕК предложила установить максимальное наказание в виде лишения свободы не менее чем на пять лет. «Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее пяти процентов от общего мирового оборота юридического лица (компании) за год, предшествующий решению о штрафе», — добавляется в сообщении.

Ранее, 28 ноября, Совет ЕС признал нарушение европейских санкций преступлением. Эта мера, как отмечалось, была мотивирована тем, что страны-члены объединения неоднозначно понимают суть санкционной политики. Ожидается, что криминализация обхода ограничений подтолкнет их к одинаково добросовестному соблюдению политического курса ЕС.