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12:55, 28 ноября 2022Мир

Совет ЕС признал преступлением обход антироссийских санкций

Совет Евросоюза утвердил решение о признании преступлением обхода санкций против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Совет Евросоюза признал преступлением нарушение вводимых ЕС санкционных мер. Об этом сообщается на сайте Совета европейского объединения.

«Сегодняшнее решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры», — заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, говоря о необходимости санкционной политики в отношении России. Он отметил, что введенные санкции направлены на то, чтобы российская экономика была не в состоянии обеспечить продолжение боевых действий на Украине.

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В сообщении говорится, что криминализация обхода санкций была мотивирована неоднозначным пониманием странами-членами Евросоюза сути санкционной политики. Подчеркивается, что данное решение позволит устранить риски обхода вводимых ограничительных мер.

В заявлении Совета европейского объединения также отмечается, что признание преступным обхода антироссийских санкций является «первым из двух шагов», направленных на одинаково добросовестное соблюдение членами ЕС общеевропейского политического курса.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.

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Глеб Бажуткин
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