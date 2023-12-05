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16:55, 5 декабря 2023Экономика

Банкам Кипра предписали прекратить все операции с рублем

Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем из-за угроз США

Фото: Katerina Bot / Unsplash

Власти Кипра предписали местным банкам прекратить проведение всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из РФ. Поводом к такой мере стало расследование 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций, сообщает газета Politis со ссылкой на источники.

Уточняется, что для более детального рассмотрения случаев возможного обхода западных санкций власти Соединенных Штатов отправят на Кипр специальную группу из сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Минфина. Они помогут местным властям провести тщательную проверку в отношении банков, юридических фирм и бухгалтерских компаний, которые работали с россиянами. Под подозрение, в частности, попали случаи ускоренной регистрации в стране бизнеса с участием граждан РФ.

Правительство республики пошло на такие меры после того, как в середине ноября 2023 года сотрудники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали доклад под названием Cyprus Confidential. В нем указывалось в том числе о случаях нарушений санкционного режима в отношении России со стороны местных компаний. Утверждается, что предписание банкам о необходимости прекратить все рублевые операции было связано с намерением кипрских властей восстановить деловую репутацию страны.

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Об угрозе для экономики Кипра от обширных финансовых связей острова с гражданами России ранее также предупреждали аналитики международного рейтингового агентства S&P Global. В своем ноябрьском отчете они заявили, что сохраняющаяся зависимость республики от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова. Подобные риски были обусловлены тем, что финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов.

В середине апреля Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust сообщил, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus начал уведомлять российских клиентов о закрытии счетов. Клиентов стали предупреждать о закрытии счетов в течение нескольких месяцев из-за того, что их данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». Еще одним поводом послужило наличие у клиентов налогового резидентства России. Для проверки подобных кейсов сотрудники финансовой организации стали чаще проверять счета на оплату коммунальных услуг, чтобы выяснить, действительно ли клиент длительное время проживает на острове.

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      Анатолий Акулов
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