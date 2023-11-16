Израильские банки начали ограничивать операции с ценными бумагами россиян. Чем это грозит инвесторам?

Финансист Марк Ойгман: банки Израиля запустили сегрегацию ценных бумаг россиян

Крупные израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, даже если у них есть израильский паспорт. Первым на это обратил внимание основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

Требование начать сегрегировать (обособлять) счета к кредитным организациям выдвинула одна из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear. Бельгийский депозитарий уже некоторое время применяет такую практику внутри Евросоюза и за его пределами. К ограничениям также может присоединиться и люксембургский Clearstream — вторая главная клиринговая система в Европе.

Израильские банки стали блокировать счета россиян

Начиная с 13 ноября, когда вступил в силу запрет Euroclear, израильские банки стали массово блокировать брокерские счета россиян. Сегрегация касается ценных бумаг, которые хранятся на счетах российских граждан или российских налоговых резидентов в европейском депозитарии. После «обособления» активы переводятся на отдельный счет, с которого в худшем случае бумаги нельзя будет продать. С таких счетов также нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объем операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет, поделился с РБК адвокат Эли Гервиц.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Управляющий партнер израильского адвокатского офиса «Коваленко и партнеры» Алексей Коваленко рассказал Forbes, что кредитные организации уведомили клиентов о возможности ограничить использование счетов еще в июле, однако все это время велись переговоры о том, как именно это будет сделано и кто попадет под ограничения.

Кого могут коснуться ограничения

Под ограничения попадают россияне, в том числе те, у кого есть второе гражданство Израиля, если у них нет гражданства или хотя бы вида на жительство (ВНЖ) одной из стран Евросоюза, объяснил партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец. Ойгман же отмечает, что не любое европейское гражданство или ВНЖ будут служить основанием для того, чтобы избежать блокировки счетов. В результате банк будет принимать решение в каждом отдельном случае.

Адвокат Алексей Ковленко добавляет, что израильская сторона настаивает на том, что клиенты с израильским паспортом являются фактически израильтянами, поэтому на них не должны распространяться ограничения, которые должны коснуться россиян, даже несмотря на наличие второго российского паспорта. «Как известно, отказ от российского гражданства связан с большими сложностями, процедура занимает много времени, поэтому часто люди просто оставляют российский паспорт из-за невозможности оформить отказ», — сказал он.

Страны по всему миру ограничивают операции для россиян

Аналогичные операции со счетами россиян начали в Казахстане в конце прошлого — первой половине текущего года. В мае 2023 года к активным действиям перешли местные депозитарии AIX CSD и ЦДЦБ. Требования к казахстанским системам также выдвинули Euroclear и Clearstream.

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В апреле сегрегировать активы россиян также начал один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD. Директива также поступила из Европейского союза. Однако некоторым российским инвесторам все же удалось вывести часть активов с заблокированных счетов на инвестиционные.

В Израиле же, по информации Forbes, на данный момент обособление российских активов на практике пока начал только один банк — «Дисконт» (входит в тройку крупнейших в стране). Остальные банки ждут окончания переговоров с Euroclear.