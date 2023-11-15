Израильские банки начали ограничивать счета россиян

Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию активов граждан России

Израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами, даже если у них есть израильский паспорт. Об этом РБК сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. Оно поступило во все крупнейшие финансовые организации Израиля. Ойгаман добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Экономист отметил, что наличие паспорта Израиля никак не спасет от сегрегации, в данном случае может помочь только паспорт одной из стран Евросоюза.

Предписание Euroclear вступило в силу 13 ноября, рассказал адвокат Эли Гервиц.