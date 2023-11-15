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03:03, 16 ноября 2023Экономика

Израильские банки начали ограничивать счета россиян

Финансист Ойгман: банки Израиля начали сегрегацию активов граждан России

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами, даже если у них есть израильский паспорт. Об этом РБК сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. Оно поступило во все крупнейшие финансовые организации Израиля. Ойгаман добавил, что к ограничениям может присоединиться и люксембургский Clearstream.

Экономист отметил, что наличие паспорта Израиля никак не спасет от сегрегации, в данном случае может помочь только паспорт одной из стран Евросоюза.

Предписание Euroclear вступило в силу 13 ноября, рассказал адвокат Эли Гервиц.

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