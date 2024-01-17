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07:20, 17 января 2024Экономика

Стало известно об отказе турецких банков работать с российскими

«Ъ»: турецкие банки отказываются работать с российскими из-за страха санкций

Турецкие банки отказываются от работы с российскими из-за страха введения санкций против них. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей финансового рынка.

Информаторы уточнили, что имеют в виду как разрыв корреспондентских отношений, так и о приостановку обработки платежей без формального закрытия договоров. По словам одного из них, существуют исключения — «например, в отношении дочерних иностранных банков в России».

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Трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако в конце декабря они усугубились. Среди основных участников расчетов с Россией названы Nurol Bank и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывали в лирах, долларах, а также других валютах.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — объяснил один из источников газеты.

Ранее издание Ekonomim заявило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились. При этом экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли.

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      Марина Совина
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