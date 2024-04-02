Платежная система Киргизии сообщила об отключении работы карт «Мир»

Платежная система Киргизии с 5 апреля прекратит работу карт «Мир» из-за санкций

Карты российской платежной системы «Мир» с 5 апреля прекратят работать в Киргизии из-за санкций США в отношении ее оператора — Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщили в «Межбанковском процессинговом центре» (МПЦ), операторе национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой работали с картами «Мир», пишет РБК.

«Элкарт» расторг отношения с НСПК, в связи с чем карты киргизской системы прекратят работать в России в те же сроки. В МПЦ объяснили, что приоритетом для компании является бесперебойная работа системы внутри страны. Карты «Мир» принимали в Киргизии с 2019 года.

Всего в системе «Элкарт» участвует 21 банк. Проблемы с приемом карт «Мир» начались осенью 2022 года, когда Минфин США впервые пригрозил наказанием иностранным финансовым организациям за работу с ними. Уже в октябре из 23 финансовых организаций республики от работы с НСПК отказались десять.