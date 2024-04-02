Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 2 апреля 2024Экономика

Платежная система Киргизии сообщила об отключении работы карт «Мир»

Платежная система Киргизии с 5 апреля прекратит работу карт «Мир» из-за санкций

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Карты российской платежной системы «Мир» с 5 апреля прекратят работать в Киргизии из-за санкций США в отношении ее оператора — Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщили в «Межбанковском процессинговом центре» (МПЦ), операторе национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой работали с картами «Мир», пишет РБК.

«Элкарт» расторг отношения с НСПК, в связи с чем карты киргизской системы прекратят работать в России в те же сроки. В МПЦ объяснили, что приоритетом для компании является бесперебойная работа системы внутри страны. Карты «Мир» принимали в Киргизии с 2019 года.

Всего в системе «Элкарт» участвует 21 банк. Проблемы с приемом карт «Мир» начались осенью 2022 года, когда Минфин США впервые пригрозил наказанием иностранным финансовым организациям за работу с ними. Уже в октябре из 23 финансовых организаций республики от работы с НСПК отказались десять.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Платежная система Киргизии сообщила об отключении работы карт «Мир»

      Срок выдаваемой в России ипотеки вырос

      «Королеве марафонов» насчитали новые налоги на 227 миллионов рублей

      Суд отказал «королеве марафонов» в снижении суммы налогов

      Художник без рук нарисовал картину и подарил ее Путину на день рождения

      Несколько десятков человек стали жертвами пожара в центре Стамбула

      МИД Франции назвал удары Украины по нефтяным объектам России легитимной обороной

      Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

      Россияне устремились в одну из самых закрытых стран мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше