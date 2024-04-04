В Кремле заявили о диалоге с партнерами по снижению рисков при работе карт «Мир»

Песков рассказал о диалоге с партнерами по рискам при использовании карт «Мир»

Отказ ряда стран от обслуживания карт российской платежной системы «Мир» связан с неприкрытыми давлением и угрозами со стороны США, но Россия ведет диалог с партнерами, чтобы минимизировать риски. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля признал, что страны боятся первичных и вторичных санкций в отношении финансовых структур. Вместе с ними Москва пытается выработать алгоритмы, которые позволят продолжить работу.

Таким образом Песков прокомментировал отказ от работы с картами «Мир» сразу двух стран из ЕАЭС — Киргизии и Армении.

Прекращают обслуживание карт и банки из Казахстана, хотя в этом случае они действуют на свое усмотрение. В Нацбанке республики подчеркнули, что не давали каких-либо общих рекомендаций, финансовые организации вправе оценивать риски самостоятельно.