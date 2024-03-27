Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

Reuters: банки в Турции, ОАЭ и Китае задерживают платежи за российскую нефть

Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, США добиваются таким образом проблем с поступлением средств в РФ без остановки глобальных энергетических потоков.

Источники агентства приводят ряд примеров резко усилившейся обеспокоенности кредитных организаций в этих дружественных РФ странах. В частности, в публикации речь идет об обработке платежей в течение «неделей или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China. Как отмечает один из трейдеров, в нынешних условиях случается, что «на выполнение прямой транзакции юань — рубль уходят недели».

Отмечается, что на фоне опасений банки просят клиентов о предоставлении письменных гарантий того, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка Вашингтона не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары. Проблемы также начали фиксироваться в ряде других стран. Эксперты допускали, что ограничения могут распространиться и на расчеты с такими партнерами России как Узбекистан, Киргизию и Оман.

На фоне ситуации в российско-турецкой торговле официальные круги стран ведут активные консультации. В Турции тем временем договорились с США, что Вашингтон до того, как вводить санкции против компаний из страны будет сначала уведомлять об этом Анкару и запрашивать необходимые данные.