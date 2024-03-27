Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:20, 27 марта 2024Экономика

Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

Reuters: банки в Турции, ОАЭ и Китае задерживают платежи за российскую нефть

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, США добиваются таким образом проблем с поступлением средств в РФ без остановки глобальных энергетических потоков.

Источники агентства приводят ряд примеров резко усилившейся обеспокоенности кредитных организаций в этих дружественных РФ странах. В частности, в публикации речь идет об обработке платежей в течение «неделей или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China. Как отмечает один из трейдеров, в нынешних условиях случается, что «на выполнение прямой транзакции юань — рубль уходят недели».

Отмечается, что на фоне опасений банки просят клиентов о предоставлении письменных гарантий того, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка Вашингтона не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары. Проблемы также начали фиксироваться в ряде других стран. Эксперты допускали, что ограничения могут распространиться и на расчеты с такими партнерами России как Узбекистан, Киргизию и Оман.

На фоне ситуации в российско-турецкой торговле официальные круги стран ведут активные консультации. В Турции тем временем договорились с США, что Вашингтон до того, как вводить санкции против компаний из страны будет сначала уведомлять об этом Анкару и запрашивать необходимые данные.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Из Google Play пропало приложение Mir Pay

      Раскрыта реакция Пугачевой на возможное признание ее иноагентом

      Затопленный ливнями российский город попал на видео

      В Гагаузии заявили об обострении борьбы России и Молдавии

      В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

      Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 12 часов

      Врач раскрыл правду о приеме витаминов

      Мебели в России предрекли подорожание

      В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше