Названы страны с риском закрытия расчетов с Россией из-за санкций

Юрист Корнева: вторичные санкции могут повлиять на расчеты с банками Узбекистана

Расчеты с Россией на фоне риска вторичных санкций могут начать ограничиваться не только в банках Турции и ОАЭ, но и в кредитных организациях Китая, Омана и стран ближнего зарубежья, предупредила старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева, мнение которой приводит URA.RU.

По словам эксперта, риски ограничений особенно высоки в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах, где компании уже попадали в санкционные списки. При этом, в числе стран, на организации из которых они могут распространиться, Корнева назвала также Узбекистан, Киргизию и Оман.

Ранее стало известно, что в Узбекистане решили запретить попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны, чтобы исключить «субъективное рассмотрение вопросов открытия и обслуживания счетов».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что крупные банки в ОАЭ на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России, заявил 20 февраля, что проблемные вопросы обсуждаются в рамках механизмов двусторонней кооперации, которые функционируют между двумя странами.