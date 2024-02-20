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16:50, 20 февраля 2024Экономика

Названы страны с риском закрытия расчетов с Россией из-за санкций

Юрист Корнева: вторичные санкции могут повлиять на расчеты с банками Узбекистана

Фото: Mukhammadsharif Mamatkulov / Reuters

Расчеты с Россией на фоне риска вторичных санкций могут начать ограничиваться не только в банках Турции и ОАЭ, но и в кредитных организациях Китая, Омана и стран ближнего зарубежья, предупредила старший налоговый юрист юридической компании K&P.Group Юлия Корнева, мнение которой приводит URA.RU.

По словам эксперта, риски ограничений особенно высоки в Турции, ОАЭ, Китае, на Мальдивских островах, где компании уже попадали в санкционные списки. При этом, в числе стран, на организации из которых они могут распространиться, Корнева назвала также Узбекистан, Киргизию и Оман.

Ранее стало известно, что в Узбекистане решили запретить попавшим под экономические санкции лицам открывать счета в банках и платежных организациях страны, чтобы исключить «субъективное рассмотрение вопросов открытия и обслуживания счетов».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что крупные банки в ОАЭ на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России, заявил 20 февраля, что проблемные вопросы обсуждаются в рамках механизмов двусторонней кооперации, которые функционируют между двумя странами.

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      Дмитрий Воронин
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