В Кремле прокомментировали ограничения банками ОАЭ расчетов с Москвой

Песков на фоне данных о закрытии счетов заявил о диалоге с ОАЭ по всем вопросам

Проблемные вопросы обсуждаются в рамках механизмов двусторонней кооперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что крупные банки в ОАЭ на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, отношения двух стран развиваются во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие.

Ранее «Ведомости» сообщили, что финансовые учреждения ОАЭ остановили расчеты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи, а под ограничения попали компании, собственниками которых являются граждане России. По данным источника агентства, проблема прежде всего обусловлена увеличением числа российских банков, на которые распространяются санкции Запада.

Говоря о сложившейся ситуации, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов признал, что вопрос «стоит достаточно остро», поскольку ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с американцами. По словам парламентария, альтернативой SWIFT и рискам вторичных санкций станут «те технические решения, которые позволяют контрагентам российских юридических лиц выйти из поля зрения США и финансовых разведок США и их союзников».