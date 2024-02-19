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14:28, 19 февраля 2024Экономика

В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

Депутат Кирьянов назвал острой проблему вторичных санкций

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на сообщения СМИ об ограничении банками Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) расчетов с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что у зарубежных партнеров есть альтернативы для финансового взаимодействия с Москвой.

Ранее сообщалось, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России. Отмечалось, что финансовые учреждения остановили расчеты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения попали компании, собственниками которых являются граждане России.

«Проблема вторичных санкций сегодня стоит достаточно остро. Даже достаточно серьезные экономические партнеры россиян, такие как Турция, ОАЭ, вынуждены проявлять определенную осмотрительность. (...) ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с США. Мы, конечно, наблюдаем вот эту ситуацию. Россия к ней готова», — заявил Кирьянов.

При этом парламентарий заметил, что у зарубежных партнеров есть альтернативные способы расчетов с Россией.

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«Вместо вторичных санкций мы предлагаем свои пути решения вопросов финансовых взаимоотношений, в том числе пути, касающиеся цифрового рубля, касающиеся нашей российской платформы — альтернативы системе SWIFT. Это те технические решения, которые позволяют контрагентам российских юридических лиц выйти из поля зрения США и финансовых разведок США и их союзников», — добавил депутат.

Внедрение таких систем, конечно, требует времени. Однако хочу отметить, что на бытовом уровне и Турция, и ОАЭ, и целый ряд других стран, которые понимают важность работы с российскими предпринимателями, технические решения уже нашли

Артем Кирьяновзампред Комитета Госдумы по экономической политике

До этого американский сенатор Линдси Грэм вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. По словам политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы.

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      Кирилл Садовский
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