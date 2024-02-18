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23:10, 18 февраля 2024Мир

В США предложили внести Россию в список спонсоров терроризма

Сенатор США Грэм вновь предложил внести Россию в список спонсоров терроризма
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Известный своей антироссийской позицией американский сенатор Линдси Грэм вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

По словам политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы. «Давайте сделаем Россию государством — спонсором терроризма, согласно американскому закону», — подчеркнул он. Грэм допустил, что такой законопроект может быть представлен в течение следующих 30 дней.

В июле 2022 года американский Сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент США признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что американские спецслужбы помогали боевикам в Чечне и игнорировали связанные с этим протесты Москвы.

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      Марина Совина
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