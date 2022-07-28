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Сенат США призвал Госдепартамент включить Россию в список стран-террористов

Сенат США принял резолюцию с призывом к Госдепу о включении РФ в список стран-террористов

Фото: Mark Reinstein / Shutterstock

Американский Сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент США признать Россию страной-террористом из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, передает РИА Новости.

В качестве террористических актов, совершенных Россией, документ, к примеру, рассматривает «террор» и применение силы против гражданских во вторую чеченскую кампанию, авиационные удары в Сирии и поддержку «сепаратистов» Донбасса.

Резолюция также признает спонсированием террористических актов все действия российского правительства, совершенные по указанию президента России Владимира Путина. «Ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия», — говорится в документе.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс самостоятельно внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма. Конгрессвумен в ходе телефонного разговора обратилась к Блинкену с требованием наделить Россию таким статусом. В противном случае она пообещала добиться признания через своих коллег.

Николай Чигасов
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